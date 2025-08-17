  1. Clienti privati
Coppa Svizzera Lugano, che scivolone! Eliminato al primo turno dal Cham

Swisstxt

17.8.2025 - 16:31

Figuraccia
KEY

Dopo due successi di fila, che sembravano aver ridato fiducia, il Lugano è ripiombato nella crisi, certificata dalla clamorosa sconfitta per 3-2 ed eliminazione nel primo turno di Coppa Svizzera per mano del Cham, squadra di Promotion League.

SwissTXT

17.08.2025, 16:31

17.08.2025, 16:36

In campo con un undici simile a quello titolare, i bianconeri hanno iniziato bene il confronto, trovando subito il gol con Dos Santos, ma sono incomprensibilmente calati con il passare dei minuti.

Le reti di Tia e Voegele degli zughesi sono poi state pareggiate dal 2-2 su rigore di Grgic al 91'. Tutte le fragilità si sono riproposte nel clamoroso 3-2 di Ris al 93'.

