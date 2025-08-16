Vincitore della Coppa Ticino lo scorso anno e dunque presente nel tabellone principale di Coppa Svizzera, il Morbio è stata la prima formazione ticinese a superare l'ostacolo dei trentaduesimi.
I momò, militanti in 2a Lega, hanno piegato per 2-1 il Gossau (2a Inter).
Avanti anche il Bellinzona, che ha battuto «solo» per 4-0 il Nebikon (4a Lega), presente perché squadra più corretta dell'intera Svizzera la scorsa stagione.
Il San Gallo ha superato per 13-0 il Walenstadt (3a Lega), il Winterthur ha invece steso per 5-0 l'SV Sciaffusa (1a Lega).