Calcio Coppa Svizzera, il Morbio vince e va ai sedicesimi

Swisstxt

16.8.2025 - 19:54

Bel successo
Bel successo
KEY

Vincitore della Coppa Ticino lo scorso anno e dunque presente nel tabellone principale di Coppa Svizzera, il Morbio è stata la prima formazione ticinese a superare l'ostacolo dei trentaduesimi.

SwissTXT

16.08.2025, 19:54

16.08.2025, 20:32

I momò, militanti in 2a Lega, hanno piegato per 2-1 il Gossau (2a Inter).

Avanti anche il Bellinzona, che ha battuto «solo» per 4-0 il Nebikon (4a Lega), presente perché squadra più corretta dell'intera Svizzera la scorsa stagione.

Il San Gallo ha superato per 13-0 il Walenstadt (3a Lega), il Winterthur ha invece steso per 5-0 l'SV Sciaffusa (1a Lega).

