Calcio
Coppa Svizzera, sarà Vedeggio-Lugano
Si giocherà a metà agosto
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E' stato effettuato oggi il sorteggio del primo turno della Coppa Svizzera 2026-27, che si terrà tra il 14 e il 16 agosto con date e orari da definire.
L’urna ha riservato subito una sfida tra squadre del nostro cantone: quella tra Lugano e Vedeggio (Seconda Lega).
Le altre due ticinesi al via, vale a dire Bellinzona e Taverne, se la vedranno rispettivamente in trasferta contro Rotkreuz (Seconda Lega Interregionale) e Brunnen (Seconda Lega).
Tra le curiosità da segnalare che Vittorio Bevilacqua, nuovo tecnico del Courtételle (Prima Lega Classic), sfiderà il Basilea.