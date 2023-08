Mattia Croci-Torti TP

Saranno sei le formazioni ticinesi impegnate nel primo turno principale di Coppa Svizzera, a partire dal Lugano che per la terza volta in questa competizione se la vedrà col Gunzwil.

I due precedenti hanno sempre sorriso ai luganesi contro la compagine lucernese, nel 1992 per 7-2 e 4-1 nel 2016. Croci-Torti ha intenzione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, cercando risposte in vista della sfida di Europa League di giovedì in Belgio. Le altre società cantonali impegnate nei 1/32 saranno il Bellinzona, il Mendrisio, il Taverne, il Malcantone e il Collina d'Oro.

Swisstxt