Coppa Svizzera Winterthur salta a Losanna, il GC passa contro il Cham

Swisstxt

2.12.2025 - 22:26

Stade Lausanne
Stade Lausanne
KEY

Gli ottavi di Coppa Svizzera si sono aperti con l'eliminazione del Winterthur e il passaggio del turno del Grasshopper e dello Xamax.

SwissTXT

02.12.2025, 22:26

02.12.2025, 22:29

La lanterna rossa della Super League è diventata la sesta formazione del massimo campionato eliminata in questa edizione inchinandosi per 1-0 alla Pontaise contro lo Stade Lausanne.

Le Cavallette hanno invece steso per 2-1 il Cham (PL), che al primo turno aveva estromesso il Lugano, con due belle reti realizzate nel giro di 3’. I neocastellani, nella sfida tra squadre della lega cadetta, hanno battuto il Nyon per 5-3 dopo i rigori.

