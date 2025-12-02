Stade Lausanne KEY

Gli ottavi di Coppa Svizzera si sono aperti con l'eliminazione del Winterthur e il passaggio del turno del Grasshopper e dello Xamax.

La lanterna rossa della Super League è diventata la sesta formazione del massimo campionato eliminata in questa edizione inchinandosi per 1-0 alla Pontaise contro lo Stade Lausanne.

Le Cavallette hanno invece steso per 2-1 il Cham (PL), che al primo turno aveva estromesso il Lugano, con due belle reti realizzate nel giro di 3’. I neocastellani, nella sfida tra squadre della lega cadetta, hanno battuto il Nyon per 5-3 dopo i rigori.