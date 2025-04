Impresa clamorosa KEY

Giustiziere del Lugano nei quarti, il Bienne ha piazzato un'altra grandissima sorpresa in Coppa Svizzera, eliminando lo Young Boys grazie all'1-0 ottenuto ai supplementari alla Tissot Arena.

Swisstxt

Sono la prima squadra della terza serie a raggiungere la finale. Ben organizzati, i Seelaender hanno rischiato in pochissime occasioni di andare in svantaggio, sfruttando poi l'espulsione di Imeri al 77' per giocare in 11 contro 10. A decidere il confronto è stato un rigore di Sartoretti al 99'. Al 124', poi, è stato annullato a Tsimba il gol del possibile pareggio.