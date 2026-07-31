«Dopo 35 anni nel mondo della finanza – ha spiegato l'ex banchiere – conosco bene il valore di questo asset e le conseguenze che porterebbe cedendone una parte. È un pessimo affare per il calcio e per il futuro a lungo termine di questo sport».

«La FIFA ha già accesso a risorse finanziare straordinarie e non ha debiti. I ricavi negli ultimi 4 anni legati agli ultimi Mondiali superano i 15 miliardi».