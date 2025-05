GC Ti-Press

Lo stadio di Cornaredo ospiterà martedì 27 maggio, alle 20.30, l'andata dello spareggio di promozione/retrocessione tra il Grasshopper e l'Aarau.

Swisstxt

Le Cavallette hanno dovuto trovare un'alternativa per la loro sfida casalinga, vista l'indisponibilità del Letzigrund.

La scelta è ricaduta su Lugano grazie alla collaborazione della società bianconera e delle autorità.

«Viste le difficoltà che abbiamo incontrato negli ultimi anni per trovare una sede per le partite europee, dare una mano è diventata una questione di onore. Sono molto felice per questa soluzione», ha commentato Martin Blaser.

La partita di ritorno è prevista venerdì 30 maggio nel Canton Argovia.