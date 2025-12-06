Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto

Yann Sommer presto via da Milano? Keystone

L'Inter prepara il dopo-Sommer, mentre l’errore nel derby e il contratto in scadenza avvicinano sempre di più l'addio del portiere svizzero ai colori nerazzurri.

Hai fretta? blue News riassume per te Yann Sommer è finito nuovamente sotto accusa per alcune incertezze, l'ultima decisiva nel derby, e il suo futuro all'Inter sembra ormai scritto.

Secondo «Calciomercato», Piero Ausilio ha avviato la ricerca del nuovo portiere, con Guglielmo Vicario in cima alla lista dei sostituti.

Tra le alternative spuntano Caprile, Atubolu e persino l’ipotesi Maignan, mentre il club pianifica già la stagione 2026/27 senza il cerbero elvetico. Mostra di più

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Yann Sommer: il portiere svizzero dell'Inter è finito spesso al centro delle critiche per alcuni errori pesanti. L'ultimo è quello che ha aperto la strada al gol di Pulisic nel derby contro il Milan, riaccendendo il dibattito sul suo rendimento.

A 36 anni e con un contratto in scadenza al termine della stagione, il destino dell'ex nazionale rossocrociato sembra ormai segnato: lui e i colori nerazzurri sono destinati a separarsi.

Anche per questo, stando a «Calciomercato», il direttore sportivo Piero Ausilio ha già iniziato a muoversi per assicurare al club un nuovo numero uno per il futuro.

Il profilo più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, oggi titolare del Tottenham. Il portiere ex Empoli era già stato valutato nel 2023, quando la cessione di André Onana al Manchester United aveva imposto al club lombardo di cercare un sostituto di livello. L'attuale estremo difensore degli Spurs continua a piacere, ma non è l'unico nome sulla lista.

Nomi caldi per il possibile dopo Sommer

L'alternativa più concreta porta a Elia Caprile, una delle rivelazioni del Cagliari di Fabio Pisacane. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione di diversi club fra cui l'Inter.

Allargando lo sguardo all’estero, piace il 23enne Noah Atubolu del Friburgo, considerato uno dei giovani portieri più promettenti della Bundesliga. E poi c'è la suggestione più clamorosa: Mike Maignan.

Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza nel 2026 e non sono mancate voci su un possibile trasferimento sull'altra sponda dei Navigli, un'operazione che ricorderebbe da vicino il passaggio di Calhanoglu.

In ogni caso, l'Inter sta già programmando la stagione 2026/27: un futuro che, salvo sorprese, non vedrà più Sommer tra i pali nerazzurri.