Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé sono nomi noti a tutti nel mondo del calcio, non c’è bisogno dei Mondiali per questo. Per altri, invece, il torneo rappresenta il biglietto d’ingresso sulla scena mondiale.

I Mondiali di calcio sono stati illuminati dalle grandi stelle del calcio internazionale come Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Ma il torneo disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico ha consacrato anche altri protagonisti.

Ecco che cosa riserva il futuro a cinque dei giocatori che hanno lasciato il segno durante la Coppa del Mondo 2026.

Vozinha (Capo Verde)

Ha fatto impazzire Lionel Messi, ha causato frustrazione tra le stelle della Spagna e ha scritto la storia di questi Mondiali: Josimar José Évora Dias, detto Vozinha.

Il portiere di Capo Verde ha mantenuto la porta inviolata contro i futuri campioni del mondo e, con otto parate, è stato uno dei principali artefici delle sofferenze dei tifosi argentini nei tempi supplementari degli ottavi di finale.

Prima di questi Mondiali aveva meno di 50'000 follower su Instagram; nel week end della finale, il 40enne ne contava più di 29 milioni. Questa popolarità lo rende ora interessante al di là delle sue capacità di portiere.

Resta da vedere quale club ne trarrà vantaggio: Vozinha è infatti attualmente senza squadra.

«È la prima cosa che voglio sistemare. Amo il calcio. Ho questa passione. Vorrei giocare ancora almeno uno o due anni», ha dichiarato di recente. «Spero di trovare una squadra che mi voglia come calciatore e non come figura di marketing».

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe interesse dal Brasile, dal Cile e dall’Inter Miami. Che storia sarebbe se l’uomo che ha fatto impazzire Messi diventerebbe poi suo compagno di squadra nella Major League Soccer!

Il portiere Vozinha ha fatto impazzire anche Lionel Messi ai Mondiali. Keystone

Ismael Saibari (Marocco)

Tre gol nelle prime tre partite, impreziositi da uno splendido pallonetto contro il Brasile: Ismael Saibari si è imposto rapidamente come uno dei volti più interessanti del Mondiale.

Il Bayern Monaco, però, aveva già messo gli occhi su di lui prima dell’inizio del torneo e si era assicurato il suo ingaggio in vista della nuova stagione.

L’avventura iridata del 25enne marocchino si è però chiusa nel peggiore dei modi. Negli ottavi di finale contro il Canada ha dovuto abbandonare il campo già al 22esimo minuto per un problema muscolare. Nei quarti contro la Francia, partita che ha sancito l’eliminazione del Marocco, non è proprio riuscito a scendere in campo.

Reduce dall’esperienza con il PSV Eindhoven, Saibari ha firmato con il Bayern un contratto valido fino al 2031. Secondo quanto riportato dai media, il club tedesco avrebbe versato circa 50 milioni di euro per il suo cartellino.

La sua duttilità rappresenta uno dei principali motivi dell’investimento. A Monaco potrà essere impiegato in diverse posizioni del reparto offensivo, aumentando la concorrenza e offrendo nuove soluzioni alle spalle di Jamal Musiala, Michael Olise, Serge Gnabry e Harry Kane.

Ismael Saibari giocherà nel Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. Frank Franklin II/AP/dpa

Gilberto Mora (Messico)

Non sono stati solo i tifosi messicani a innamorarsi di Gilberto Mora. Il più giovane giocatore presente ai Mondiali ha impressionato tutti con prestazioni di grande personalità e, a soli 17 anni, è diventato una delle rivelazioni del torneo.

La sua popolarità è esplosa anche sui social. Durante la Coppa del Mondo ha guadagnato circa 5,7 milioni di nuovi follower su Instagram e, secondo i media, soltanto cinque calciatori hanno fatto registrare una crescita ancora maggiore.

Mora è attualmente legato al Club Tijuana, che pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale gli ha fatto firmare un nuovo contratto fino al 2029. Il rinnovo, però, sembra lasciare aperta la porta a un futuro trasferimento.

Nel comunicato ufficiale, infatti, il club ha precisato che l'accordo comprende una clausola rescissoria studiata appositamente insieme al giocatore e al suo entourage. Un dettaglio che alimenta le indiscrezioni su un possibile approdo in Europa dopo l'exploit mondiale.

Tom Weller/dpa

Örjan Nyland (Norvegia)

La sorprendente cavalcata della Norvegia ai Mondiali porta inevitabilmente la firma di Erling Haaland e Martin Ødegaard.

Ma tra i protagonisti del torneo c'è stato anche Örjan Nyland, decisivo con le sue parate nel cammino che ha portato la Nazionale scandinava fino ai quarti di finale.

Il momento più memorabile del portiere è arrivato negli ottavi contro il Brasile. Nei primi minuti ha neutralizzato un calcio di rigore, regalando fiducia ai compagni e ponendo le basi per quella che molti hanno definito la vittoria più importante nella storia del calcio norvegese.

L'avventura si è però conclusa con un episodio amaro. Nel quarto di finale perso contro l'Inghilterra, Nyland ha commesso un errore su una conclusione avversaria, respingendo il pallone davanti a sé e favorendo l'azione decisiva degli inglesi.

Nonostante l'epilogo, il Mondiale potrebbe rilanciare la sua carriera. Il contratto con il Siviglia è scaduto alla fine di giugno e il 35enne è attualmente senza squadra.

Secondo diverse indiscrezioni, sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club di Premier League e anche il Feyenoord, anche se finora non risultano trattative concrete.

Il portiere norvegese Örjan Nyland ha dato filo da torcere anche alle stelle del Brasile. Tom Weller/dpa

Johan Manzambi (Svizzera)

In Svizzera Johan Manzambi era già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio nazionale. Il Mondiale, però, lo ha consacrato anche sulla scena internazionale.

Partito come riserva, il 20enne si è ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra di Murat Yakin, firmando tre gol e due assist prima dell'infortunio rimediato in allenamento alla vigilia degli ottavi di finale contro la Colombia.

Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l'interesse dei grandi club europei. Alla fine è stato l'Aston Villa, fresco vincitore dell'Europa League, ad assicurarsi il talento svizzero, superando la concorrenza del Newcastle United, indicato a lungo come il principale favorito.

Secondo «Kicker» e «Sky Germania», l'operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di circa 70 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Il Friburgo non ha confermato le cifre, ma se venissero confermate si tratterebbe della cessione più remunerativa nella storia del club.

Per il romando significherebbe anche entrare nella storia del calcio svizzero. Con un trasferimento di queste dimensioni supererebbe infatti il record detenuto finora da Granit Xhaka, passato dal Borussia Mönchengladbach all'Arsenal per circa 45 milioni di euro.