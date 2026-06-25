La sfida del Gruppo E tra Curaçao e la Costa d’Avorio non ha oggettivamente offerto un grande spettacolo, ma alla fine ad imporsi secondo logica per 2-0 sono stati gli africani, che hanno così chiuso al secondo posto il girone. Partita forte, la squadra di Faé ha presto sfruttato un disimpegno sbagliato degli avversari, approfittandone già al 7’ con Pépé, bravo a trasformare in gol un passaggio di Diomande. L'attaccante ha poi raddoppiato al 64', chiudendo di fatto la contesa dopo un paio di occasioni costruite dai caraibici soprattutto con Chong (tiro fuori) e Bacuna (spunto personale).