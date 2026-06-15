Costa d'Avorio Imago

La Costa d'Avorio ha sconfitto l'Ecuador per 1-0 grazie alla rete di Diallo al 90' in una sfida che vedeva opposte due tra le principali candidate ad essere la sorpresa di questo Mondiale.

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Tra metà primo tempo e l'inizio della ripresa i sudamericani sono stati fermati ben tre volte dai legni e sono poi stati puniti dagli africani, che hanno potuto contare su una panchina profonda Il Gruppo E promette comunque scintille: tranne per Curaçao, probabilmente destinato ad essere una vittima sacrificale, Ecuador e Costa d'Avorio sembrano avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Germania.