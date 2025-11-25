  1. Clienti privati
Calcio Ronaldo non salterà nessun match dei Mondiali 2026

Swisstxt

25.11.2025 - 18:12

KEY

Cristiano Ronaldo, espulso durante il match delle qualificazioni contro l’Irlanda, non salterà alcuna partita ai Mondiali del prossimo anno.

SwissTXT

25.11.2025, 18:12

25.11.2025, 18:25

Due delle tre giornate di squalifica che il portoghese ha ricevuto dalla FIFA sono infatti state sospese con la condizionale per un anno.

Visto che CR7 ha già scontato un turno di sospensione saltando il 9-1 con il quale i lusitani hanno sconfitto l’Armenia nella giornata conclusiva del Gruppo F, ecco che il 40enne potrà scendere in campo sin dall’inizio in quella che sarà la sua sesta, e ultima, fase finale della Coppa del Mondo.

