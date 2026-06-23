Calcio
CR7 si sblocca, Portogallo ok
CR7
Mancava la sua firma in questo Mondiale e nella seconda giornata è arrivata: Cristiano Ronaldo ha trovato il gol e il suo Portogallo ha vinto con un chiaro 5-0 sull'Uzbekistan, riscattandosi dopo il deludente debutto.
A Houston CR7 ha sbloccato l'incontro già al 6', diventando il primo giocatore di sempre a segnare in 6 Mondiali. Nuno Mendes e ancora Ronaldo hanno poi chiuso i conti già prima della pausa dopo un gol annullato agli asiatici (fallo su Cancelo). Nella ripresa un'autorete e Leao hanno arrotondato il risultato. I lusitani salgono così a 4 nel Gruppo K.