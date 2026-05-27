Seguite la serata di Conference League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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31°
Possesso palla leggermente a favore degli spagnoli (59%)
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23°
Alemao del Rayo Vallecano, manda fuori di poco: prima occasione della partita
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Le due squadre si sfidano con grande agonismo, anche se al momento non vi sono occasioni da gol da notificare
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12°
L'atmosfera alla Red Bull Arena è incredibile, con le due tifoserie che non smettono di cantare
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21:01
Inizia la sfida
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20:58
30mila i tifosi inglesi e 13mila gli spagnoli presenti alla Red Bull Arena di Lipsia
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Buonasera e benvenuti su questo live ticker per la finale di quest'anno di Conference League
Dopo le deprecabili scene di ieri sera accadute lungo le strade di Lipsia, ci auguriamo che il calcio dia il meglio di sé sul manto erboso.
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I tifosi sono pronti
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Le formazioni di Crystal Palace - Rayo Vallecano
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Il pre partita
Il Crystal Palace ha chiuso in difficoltà le ultime quattro partite di Premier League, senza riuscire a vincere nessuna di esse. Ha segnato in tre di queste partite, con l’unica eccezione della sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. La sua vittoria più recente risale alla partita di ritorno delle semifinali di Conference League, vinta per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Ha affrontato l'Arsenal nell'ultima giornata di campionato. Il gol di Jean-Phillipe Mateta all'89° minuto è stato solo una magra consolazione nella sconfitta per 2-1 al Selhurst Park.
Il Rayo Vallecano, d'altra parte, non ha segnato solo una volta in 14 partite di Conference League. I Franjirrojos sono in ottima forma, imbattuti da nove partite ufficiali consecutive. L'ultima partita senza gol è stata la sconfitta per 3-0 contro il Real Mallorca, nella seconda settimana di aprile.
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L'arma letale
Ismaila Sarr è stato la principale arma offensiva del Palace in questa Conference League. È il capocannoniere della competizione con nove gol in 12 partite, cinque in più di Alemao, l'uomo gol del Rayo.
Uno dei gol di Sarr è entrato nella storia. Il senegalese ha segnato dopo soli 21 secondi contro lo Shakhtar nella semifinale di andata, realizzando il gol più veloce nella storia della Conference League.
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Rayo Vallecano, la terza sorella di Madrid
La società è stata fondata il 29 maggio 1924 con il nome di Agrupación Deportiva El Rayo. Il nome «Rayo» significa «fulmine», che compare come striscia rossa nello stemma e su molte maglie.
Negli anni '50, l'Atlético Madrid, squadra della stessa città, e il Rayo collaborarono, con l'Atlético che prestava ripetutamente giocatori al Rayo. Quando, dopo la retrocessione in terza divisione nel 1961, la fine della collaborazione con l'Atlético e gravi difficoltà finanziarie, la società si trovò sull'orlo del fallimento, l'altra squadra della città, il Real Madrid, con l'allora presidente Santiago Bernabéu, intervenne per sostenere finanziariamente la società in difficoltà.
In Spagna, la squadra è considerata una tipica «squadra yo-yo». Soprattutto negli ultimi vent'anni, il club ha registrato numerose promozioni e retrocessioni.
Il risultato più importante della squadra è stato il raggiungimento dei quarti di finale della Coppa UEFA nella stagione 2000/01.
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Crystal Palace, un po' di storia
Il club è stato fondato ufficialmente come squadra professionistica nel 1905 presso il Crystal Palace, ma le sue origini risalgono al 1861.
Il club è stato anche tra i soci fondatori della prima edizione della Premier League nel 1992–93. Tuttavia, il club ha subito ben presto un grave declino dopo la retrocessione dalla massima serie nel 1998. Ciò è stato causato da problemi finanziari che hanno portato il Palace a finire due volte sotto amministrazione controllata, nel 1999 e nel 2010.
Il club si è ripreso gradualmente, raggiungendo due finali di FA Cup nel 2016 e nel 2025, con la vittoria in quest'ultima finale che ha portato al club il primo trofeo importante della sua storia. Il club ha dato seguito a questo successo vincendo il suo primo titolo di FA Community Shield nello stesso anno.
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Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfidano per la storia!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. In programma c'è la finale, che vede due squadre mai arrivate tanto lontano in Europa.