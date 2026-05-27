Il club è stato fondato ufficialmente come squadra professionistica nel 1905 presso il Crystal Palace, ma le sue origini risalgono al 1861.

Il Selhurst Park stadium, casa del Palace dal 1925 KEYSTONE

Il club è stato anche tra i soci fondatori della prima edizione della Premier League nel 1992–93. Tuttavia, il club ha subito ben presto un grave declino dopo la retrocessione dalla massima serie nel 1998. Ciò è stato causato da problemi finanziari che hanno portato il Palace a finire due volte sotto amministrazione controllata, nel 1999 e nel 2010.

Il club si è ripreso gradualmente, raggiungendo due finali di FA Cup nel 2016 e nel 2025, con la vittoria in quest'ultima finale che ha portato al club il primo trofeo importante della sua storia. Il club ha dato seguito a questo successo vincendo il suo primo titolo di FA Community Shield nello stesso anno.