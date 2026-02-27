Una rivoluzione trionfale per il Palace: Oliver Glasner ha vinto una coppa europea per la seconda volta in quattro anni e ha guidato il Crystal Palace, club londinese di media classifica, al più grande successo della sua storia.

La squadra dell'ex allenatore della Bundesliga ha vinto la finale della Conference League a Lipsia contro gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1:0 (1:0).

Davanti a 39'176 tifosi, Philippe Mateta (51° minuto) ha segnato il gol decisivo e ha regalato a Glasner il finale perfetto. Le Eagles sono poi andate due volte vicinissime al raddoppio, senza fortuna. Gli assalti spagnoli invece hanno prodotto ben poco.

In preparazione della partita, il coach, che aveva già vinto l'Europa League con l'Eintracht Francoforte a Siviglia nel 2022, aveva chiesto ai suoi di giocare una partita di calcio tennis rilassata durante la giornata. Il suo piano prevedeva che i giocatori affrontassero la partita più importante della storia del club il più rilassati possibile e con la mente sgombra.

Così, alla fine, sono stati appunto gli uomini di Glasner ad alzare al cielo il trofeo della Conference League, primo trofeo europeo nella storia dell'ultracentenario club londinese. La festa è stata arricchita dalla presenza di 30'000 tifosi giunti in Germania dalla capitale inglese.

02:54 Il Crystal Palace trionfa in Conference League La cerimonia che premia il Crystal Palace vincitore della Conference League

I tifosi di entrambe le squadre hanno creato un'atmosfera straordinaria nello stadio, mostrando anche coreografie spettacolari, nonostante le scaramucce della sera prima.