Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati, a un anno dall'annuncio delle nozze. Ma l'attenzione resta sul gioiello scelto per la proposta: un enorme diamante ovale che, secondo alcune stime, potrebbe valere fino a 5 milioni di franchi. Una cifra da capogiro, che però non rappresenta un record.

C❤️G Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina: ecco quanto vale il suo enorme diamante

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo. I due si sono conosciuti quando il fuoriclasse portoghese giocava nel Real Madrid e lei lavorava come commessa in un negozio Gucci.

La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica sul red carpet dei Best FIFA Football Awards nel gennaio 2017, per poi ufficializzare la relazione pochi mesi più tardi sui social.

L'11 agosto dello scorso anno, Georgina ha annunciato il fidanzamento mostrando un imponente anello e scrivendo: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite».

Secondo le stime di alcuni esperti, il diamante ovale regalato da Ronaldo alla sua futura sposa sarebbe di circa 30-35 carati e avrebbe un valore compreso tra 1 e 5 milioni di franchi.

Il gioiello di Georgina entra così nella classifica degli anelli di fidanzamento più preziosi delle celebrity. Il record, però, resta quello regalato dal principe Ranieri a Grace Kelly, valutato circa 38,8 milioni di dollari. Riepilogo creato con

La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha sposato la sua compagna di lunga data, la modella e influencer Georgina Rodríguez, con una cerimonia civile in Portogallo, come riporta tra gli altri anche la «BBC».

L'attaccante portoghese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine che ritrae due mani, presumibilmente le sue sopra quelle della moglie, entrambe con le fedi nuziali.

I media portoghesi, che hanno già ribattezzato l'evento «il matrimonio dell'anno», riferiscono che la coppia si è sposata l'11 agosto nella località costiera di Cascais, vicino a Lisbona. Alla cerimonia avrebbero partecipato anche i loro cinque figli. Il post pubblicato su Instagram ha raccolto oltre tre milioni di «Mi piace» nei primi 30 minuti.

Ronaldo e Georgina stanno insieme da dieci anni. Quando si sono conosciuti, lei lavorava come commessa in un negozio Gucci, mentre il portoghese vestiva la maglia del Real Madrid.

Nel gennaio 2017 i due hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso dei Best FIFA Football Awards a Zurigo. A maggio dello stesso anno hanno poi ufficializzato la relazione su Instagram, quando Ronaldo ha pubblicato una foto che li ritraeva insieme.

Nella serie reality di Rodríguez del 2022 su Netflix, «I Am Georgina», CR7 ha parlato apertamente degli inizi della loro storia d'amore.

Il calciatore ha raccontato di aver pensato che Rodríguez fosse una «ragazza molto interessante, molto più matura per la sua età», ammettendo però di non essersi aspettato inizialmente che la relazione sarebbe durata.

L'anello di fidanzamento -lontanissimo comunque da quello di Grace Kelly

Il fidanzamento era stato annunciato l'11 agosto dello scorso anno. Per l'occasione Rodríguez aveva pubblicato la foto di un imponente anello accompagnandola, nella sua lingua madre, lo spagnolo, con la frase: «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite».

Secondo gli esperti citati tra gli altri anche da «In Style», il diamante è circa di circa 30 carati. Tobias Kormind, amministratore delegato di 77 Diamonds a Londra, ha dichiarato che la pietra centrale ovale era di circa 35 carati, del valore di almeno 1 milione di franchi, ma che potrebbe arrivare anche a cinque milioni.

Una cifra enorme, ma certamente alla portata del fuoriclasse portoghese, indicato da Forbes come multimiliardario.

Grace Kelly resta irraggiungibile

Il gioiello regalato a Georgina si colloca così ai vertici della classifica degli anelli di fidanzamento più costosi delle celebrity.

Anche Ronaldo, però, resta lontano dal primato attribuito all'anello regalato dal principe Ranieri di Monaco a Grace Kelly: un gioiello il cui valore viene stimato in circa 38,8 milioni di dollari.