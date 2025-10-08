  1. Clienti privati
La stima di Bloomberg Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario, ecco il suo patrimonio

SDA

8.10.2025 - 09:15

Il portoghese Cristiano Ronaldo 
KEYSTONE

Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. 

Keystone-SDA

08.10.2025, 09:15

08.10.2025, 09:33

Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari, l'equivalente di 1,1 miliardi di franchi.

Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con sontuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l'Al-Nassar, firmato in giugno: avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

