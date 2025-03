Cristiano Ronaldo KEYSTONE

Più di dieci anni fa, Cristiano Ronaldo si è trovato involontariamente coinvolto in un curioso complotto di spionaggio legato al governo russo. Vi spieghiamo cosa è successo.

Igor Sertori

Più di dieci anni fa, Cristiano Ronaldo si è trovato, senza volerlo, al centro di un insolito complotto di spionaggio che coinvolgeva il governo russo.

Secondo le rivelazioni di Gordon Corera, ex corrispondente di sicurezza della «BBC», come raccontato da «beinsport.com» i commenti sui video di Cristiano Ronaldo su YouTube venivano utilizzati come canale segreto di comunicazione tra una coppia di spie e il Cremlino.

Le due spie tedesche

Andreas e Heidrun Anschlag, la coppia di spie, avevano il compito di raccogliere informazioni sull'Unione Europea, la NATO e le Nazioni Unite, inviando i dati alla Russia. Il loro metodo di comunicazione con il governo russo era innovativo: crearono account su YouTube e iniziarono a interagire con i video di Cristiano Ronaldo.

Commenti convertiti in numeri e poi decodificati da Mosca

L'uso dei video del giocatore per lo spionaggio non era una questione banale. Gli agenti dell'intelligence russa utilizzavano i commenti sui video di CR7 come sistema criptato per inviare e ricevere messaggi.

Secondo il rapporto di Corera, lasciavano sequenze di segni di punteggiatura nei commenti che potevano essere convertiti in numeri e poi decodificati per rivelare messaggi precedentemente concordati tra le spie e il Cremlino.

L'account «crsitanofootballer», apparentemente collegato alla superstar portoghese, era quello che rispondeva a questi commenti, scambiando frasi come «Corri e gioca come il diavolo», che apparentemente servivano da segnali per gli agenti. Questo uso peculiare di una piattaforma pubblica è stato una delle forme di spionaggio più insolite degli anni 2010.

Da radio e satelliti alle piattaforme pubbliche online

Mosca non si limitava ai commenti sui video di CR7. Inizialmente, le spie utilizzavano radio e satelliti per comunicare con il Cremlino. Tuttavia, con l'ascesa di Internet e piattaforme come YouTube, il loro metodo di operazione cambiò, permettendo comunicazioni più rapide e meno rilevabili. La coppia di spie impiegò queste nuove tecnologie per continuare la loro missione in Germania, sempre sotto il radar delle autorità.

Questo fatto mette in evidenza come, anche in tempi recenti, le piattaforme digitali siano diventate strumenti non solo per la comunicazione pubblica, ma anche per operazioni segrete.

In un mondo in cui la tecnologia avanza costantemente, l'uso dei social media e dei canali di comunicazione digitale si è trasformato in un nuovo campo di battaglia per le agenzie di intelligence.

Ronaldo ignaro dell'uso inappropriato del suo canale

L'ex campionissimo di Real, Manchester United e Juventus era ovviamente ignaro di tutto ciò. Nel frattempo, lo spionaggio russo in Europa è passato inosservato fino a quando il caso non è stato scoperto dalle autorità.

Sebbene il calciatore non avesse alcun legame diretto con le attività di spionaggio, questo episodio dimostra come il calcio e la politica possano intrecciarsi in modi inaspettati, anche ad alti livelli.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.