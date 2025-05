Cristiano Junior in campo con la maglia della nazionale del Portogallo U-15 in occasione della sfida contro la Croazia, a Cakovec (Croazia). IMAGO/Pixsell

Durante un torneo in Croazia, Cristiano Ronaldo Jr. ha segnato il suo primo gol per la nazionale U-15 del Portogallo, celebrando con il famoso «Siuuu!» del padre. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di club europei di spicco come Bayern, Juventus e Manchester United.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Oltre al suo cognome pesante, Cristiano Ronaldo Jr. ha sorpreso il mondo al suo esordio con la maglia della nazionale U-15 del Portogallo.

Il 14enne ha segnato al sua prima rete in nazionale al 12° del primo tempo, nella sfida contro i pari età della Croazia.

ll ragazzino ha poi celebrato come il suo popolarissimo papà: «Siuuu!».

La sua prestazione complessiva in Croazia ha attirato l'attenzione di alcuni grandi club europei, tra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus, Inter e Manchester United. Mostra di più

Come riportato da «OneFootball» Cristiano Ronaldo Jr. ha sorpreso il mondo sin dalla sua prima convocazione nella nazionale U-15 del Portogallo, avvenuta solo una settimana fa.

Inizialmente è stato il peso del suo celebre cognome a catturare l'attenzione, ma ora sono il suo talento e la sua celebrazione iconica a far parlare di lui.

Durante le sue prime partite con la maglia portoghese al torneo Vlatko Markovic in Croazia, il giovane ha dimostrato un'abilità naturale innegabile, specialmente nella partita contro i padroni di casa.

🇵🇹🤩 Cristiano Ronaldo Junior scores his first goal for the Portugal youth team and does his dad's celebration! 👏 pic.twitter.com/BHqtYluLoX — EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025

Al 12° minuto della sfida contro i padroni di casa, il 14enne, in perfetto stile Ronaldo, ha effettuato una corsa lungo la fascia sinistra, ha chiamato il pallone in area e ha scagliato un potente tiro di sinistro che ha colpito la traversa per poi entrare in porta. È stato il suo primo gol con la maglia della nazionale e un modo brillante per segnare il suo debutto.

E la celebrazione? Direttamente dal manuale: il giovane attaccante ha chiesto spazio, ha fatto qualche passo indietro, ha indicato il terreno come per dire «questa è casa mia» e ha lanciato un forte «Siuuu!».

I suoi compagni si sono uniti alla festa, imitando il gesto e segnando quello che potrebbe essere l'inizio di un'eredità raccolta, mentre il padre gioca ancora.

L'attenzione dei grandi club europei

Anche se non aveva segnato nelle partite precedenti, la sua prestazione complessiva ha attirato l'attenzione di alcuni grandi club europei.

Sempre secondo «OneFootball», oltre 15 osservatori di squadre come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus, Inter e Manchester United stanno seguendo il giovane Ronaldo, nella speranza di poter trovare una nuova stella.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.