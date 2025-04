Cristiano Ronaldo manda in estasi il mondo del calcio con questo gol da sogno 14.04.2025

Cristiano Ronaldo ha dimostrato che, anche a 40 anni, sa esattamente dove si trova l'area di rigore avversaria. Ha infatti segnato una doppietta che ha portato l'Al-Nassr alla vittoria e, in particolare, ha lasciato i tifosi a bocca aperta con il suo secondo gol.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Nella partita casalinga contro l'Al Riyadh, Cristiano Ronaldo ha segnato due gol nel giro di otto minuti che hanno permesso al suo Al-Nassr di ribaltare la partita e di vincerla.

Dopo aver pareggiato al 56' su assist di Sadio Mané, il 40enne ha colpito ancora al 64' con un superbo tiro diretto che ha stupito il mondo del calcio.

Si tratta del 23mo gol stagionale per il portoghese, che diventa così il capocannoniere della Premier League saudita.

Passo dopo passo, Ronaldo si sta avvicinando al magico traguardo dei 1.000 gol. Dopo l'ultima doppietta, ora è infatti a quota 933 e viene celebrato dalla stampa internazionale. Mostra di più

«Il tiro al volo di Ronaldo stupisce il mondo»

Si tratta del 23mo gol stagionale per il portoghese, che diventa così il capocannoniere della Premier League saudita.

Passo dopo passo, Ronaldo si sta avvicinando al magico traguardo dei 1.000 gol. Dopo l'ultima doppietta, ora è infatti a quota 933 e viene celebrato dalla stampa internazionale.

Il quotidiano spagnolo «As» scrive: «Il tiro al volo di Cristiano Ronaldo stupisce il mondo. Il gol dell'anno lo porta a 933 gol in carriera. Con questo gol storico, ha cementato il suo status di leggenda nel calcio».

Anche «Marca» lo ha elogiato: «Un eccezionale Cristiano Ronaldo regala la vittoria all'Al-Nassr con una doppietta da sogno. Dopo la rabbia per il risultato di 1-0, CR7 ha vissuto un'altra serata memorabile. È stata una prestazione come ai tempi migliori in Europa».

E in Inghilterra, il «Daily Mail» ha scritto: «Il 40enne ha segnato con un brillante tiro al volo nell'angolo superiore dal limite dell'area. Lo stadio è esploso dopo questa prodezza».