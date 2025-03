La squadra di Ronaldo deve giocare in Iran, ma lui rischia 100 frustate

Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr. KEYSTONE

Per giocare una partita di Champions asiatica, Cristiano Ronaldo dovrebbe recarsi in Iran, ma lì potrebbe essere condannato per adulterio. La sua squadra, l'Al Nassr, ha chiesto di spostare la partita contro l'Esteghlal per garantire la sicurezza del giocatore.

Antonio Fontana

Cristiano Ronaldo, stella dell'Al Nassr, si trova in una situazione delicata, per via di un'accusa che pende su di lui in Iran, dove lunedì dovrebbe giocare un match valido per la Champions asiatica, contro l'Esteghlal.

La squadra saudita, guidata da Stefano Pioli, ha chiesto di disputare l'incontro in campo neutro, così proteggere il calciatore portoghese. L'opzione però sembra poco concreta.

La legge infranta

L'episodio incriminato risale a settembre 2023, quando Ronaldo e la sua squadra furono ospiti del Persepolis a Teheran.

Durante il soggiorno, migliaia di tifosi si radunarono presso l'hotel della squadra, proprio con l'intento di incontrare il fuoriclasse portoghese. In quell'occasione, Ronaldo fu visto abbracciare e baciare sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, un'artista disabile.

Questo gesto, se non è rivolto al proprio coniuge, potrebbe essere interpretato come adulterio secondo le leggi iraniane, e di conseguenza punibile con 100 frustate.

L'Esteghlal non ci sta

L'Al Nassr ha espresso preoccupazione per la sicurezza del calciatore, inviando una lettera all'Esteghlal per richiedere lo spostamento della partita.

Il club iraniano ha però respinto la richiesta, assicurando che sono state adottate misure ad hoc per garantire che il soggiorno di Ronaldo si svolga senza spiacevoli sorprese.

