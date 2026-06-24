«Quando non giochiamo bene o non vinciamo, veniamo sempre criticati, soprattutto io», ha dichiarato il capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo, che martedì ha reagito alla sua partenza deludente ai Mondiali 2026 segnando una doppietta contro l'Uzbekistan.

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo ha risposto alle critiche segnando una doppietta nel primo tempo contro l'Uzbekistan e trascinando il Portogallo alla vittoria dopo il deludente pareggio all'esordio nel torneo.

Il 41enne ha difeso la squadra e l’allenatore, sottolineando di essere abituato ai giudizi sulla sua età e sul suo rendimento.

CR7 non si è sbilanciato su un possibile confronto con Lionel Messi e ha ribadito che la priorità è il cammino del Portogallo nel torneo.

«Sono abituato a queste critiche, ma io vado per la mia strada», ha aggiunto CR7 davanti ai giornalisti nella zona mista.

L’attaccante 41enne ha guidato il Portogallo alla vittoria segnando due gol nel primo tempo, abbastanza per mettere a tacere il coro di critiche scaturito dalla sua prestazione deludente contro la Repubblica Democratica del Congo (1-1), al debutto dei lusitani nel torneo.

«È stata una settimana molto difficile, una settimana in cui l’opinione pubblica è stata molto dura con noi, con tutti i giocatori, soprattutto con l’allenatore, ma è sempre così, non è un problema», ha aggiunto il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro.

«Ho 23 anni di carriera alle spalle e, ogni volta che le cose vanno bene, si dice “è Cristiano”, mentre quando vanno male “è finito, è vecchio”. Sarà sempre così», ha affermato.

Il bilancio della partita dei suoi, secondo il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus, è parecchio positivo.

«È stata una buona prestazione da parte mia e dei miei compagni di squadra, era proprio quello che volevamo: eravamo ben posizionati, abbiamo giocato bene, abbiamo mantenuto le linee alte e, quando si gioca così, è molto difficile fermare il Portogallo».

«Affrontare Messi? Sarebbe fantastico, ma...»

Non ha voluto sbilanciarsi sull'ipotesi di un possibile scontro diretto con l'argentino Lionel Messi nel corso della competizione.

«Questa domanda non ha molto senso», ha risposto a un giornalista.

«Sarebbe fantastico, ma la cosa più importante era oggi: vincere per superare la fase a gironi ed essere pronti per il prosieguo. (...) Ho giocato bene, ho segnato, ho aiutato la squadra, tutti abbiamo giocato molto bene e guardiamo avanti».

Il classe 1985 ha ora collezionato 145 gol in 230 presenze con la maglia dei lusitani. Dieci di questi sono stati segnati in 24 partite dei Mondiali, disputate nelle edizioni del 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.