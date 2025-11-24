L'incredibile gol di Ronaldo 24.11.2025

Al 96esimo minuto, Ronaldo segna con una spettacolare rovesciata il 4-1 per il suo Al Nassr. Un gol che riporta alla memoria i suoi giorni di gloria al Real Madrid.

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo segna con una spettacolare rovesciata al 96esimo minuto per il 4-1 dell'Al Nassr contro l'Al Khaleej.

La superstar aveva recentemente attirato l'attenzione, ma in modo negativo, ricevendo un cartellino rosso nella sconfitta per 2-0 contro l'Irlanda nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Il lusitano ha brillato nella Saudi Pro League con dieci gol in nove partite, mentre l'Al Nassr è in testa alla classifica a punteggio pieno. Mostra di più

Nella partita tra Al Nassr e Al Khaleej, al 96esimo minuto Cristiano Ronaldo fa il suo ingresso in campo. La superstar riceve subito un cross morbido come il burro da Nawaf Al-Boushal e calcia il pallone in porta per il 4-1.

Il portoghese vola in aria come una macchina da guerrra, come se fosse ancora un ventenne. Invece di anni ne ha 40.

L'attuale segnatura fa tornare in mente il gol di Ronaldo su calcio d'angolo della stagione 2017/18, quando con il Real Madrid segnò meravigliosamente contro la Juventus. All'epoca ricevette persino una standing ovation dai tifosi bianconeri allo Juventus Stadium.

Il 3 aprile 2018, Ronaldo ha segnato in modo spettacolare contro la Juventus. KEYSTONE

La reazione alla prima espulsione internazionale

Recentemente, il lusitano ha fatto però notizia in modo piuttosto negativo. Il Portogallo ha perso 2-0 contro l'Irlanda nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo e la superstar ha preso il suo primo cartellino rosso nella sua 226esima partita internazionale per una gomitata.

Il Portogallo ha dovuto fare a meno di Ronaldo nella partita successiva contro l'Armenia, che ha comunque vinto per 9-1 assicurandosi un posto ai Mondiali.

Tornato in Arabia Saudita, però, Ronaldo è tornato al suo meglio. L'Al-Nassr guida la classifica della Saudi Pro League con il massimo dei punti dopo nove vittorie in nove partite. L'impressionante differenza reti è di 30:5 e il portoghese ha già segnato dieci volte in nove partite.

Solo il compagno di squadra e collega di nazionale João Félix, che ha segnato undici gol finora, fa ancora meglio.