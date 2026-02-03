Cristiano Ronaldo KEYSTONE

Cristiano Ronaldo sembra aver indetto uno sciopero all'Al-Nassr nel mezzo di una straordinaria controversia sulla gestione del club da parte del Fondo di investimento pubblico saudita. Tutto questo nonostante un contratto da mezzo milione... al giorno.

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto di altri due anni con l'Al-Nassr, per circa 500'000 franchi al giorno.

Nonostante ciò, il portoghese è andato in sciopero: il capitano del Portogallo contesta il presunto trattamento preferenziale riservato ai rivali del suo club di proprietà dello Stato saudita.

Nella finestra di mercato di gennaio il suo Al-Nassr ha ingaggiato solo il 21enne difensore centrale iracheno Hayer Abdulkareem.

Il club di Ronaldo è in corsa per il titolo saudita, lui, quasi 41enne, ha segnato 17 reti in 18 partite giocate in stagione.

L'obiettivo di CR7 è il traguardo dei 1'000 gol: gliene mancano ancora 39. Ce la farà? Mostra di più

Cristiano Ronaldo era assente dalla partita di Saudi Pro League contro l'Al-Riyadh lunedì, nonostante non fosse infortunato né squalificato, abbandonando i suoi compagni di squadra nel bel mezzo di una tesissima corsa al titolo in cima alla classifica.

Il motivo della protesta di CR7

La ragione di questo suo ultimo capriccio, secondo diverse fonti tra cui anche «AOL», è legata all'attività di calciomercato dell'Al-Nassr nella finestra invernale, con il capitano del Portogallo che contesta il presunto trattamento preferenziale riservato ai rivali del suo club di proprietà del PIF.

L'Al-Nassr è uno dei quattro club della Saudi Pro League di proprietà dello Stato saudita, insieme all'Al-Hilal, all'Al-Ahli e all'Al-Ittihad nel portafoglio del PIF. L'Al-Hilal è attualmente in testa alla classifica con un punto di vantaggio, seguito dall'Al-Nassr al secondo posto.

L'Al-Hilal, che ha vinto il titolo nella prima stagione completa di Ronaldo in Arabia Saudita, ha avuto una finestra di mercato produttiva aggiungendo alla lista dei nuovi acquisti di gennaio Karim Benzema, Pablo Mari e la giovane stella del Rennes Mohamed Kader Meite, che è costato 28 milioni di euro.

L'Al-Nassr di Ronaldo, invece, ha ingaggiato solo il 21enne difensore centrale iracheno Hayer Abdulkareem.

Secondo i media sauditi, il CEO dell'Al-Nassr Jose Semedo ha rifiutato di commentare.

Il rinnovo del contratto

Lo scorso giugno Ronaldo ha firmato un rinnovo biennale con l'Al-Nassr, secondo quanto riferito del valore di circa 500'000 franchi al giorno, rimanendo il volto simbolo del progetto calcistico saudita.

Tuttavia, questo recente sviluppo ha messo in discussione il suo futuro.

Il traguardo dei 1'000 gol

La stella portoghese, a quasi 41 anni, rimane determinato a continuare a giocare a calcio mentre insegue l'inafferrabile traguardo dei 1'000 gol: gli mancano ancora 39 reti.

«La mia passione è forte e voglio continuare. Non importa dove gioco, che sia in Medio Oriente o in Europa», ha dichiarato CR7 durante una cerimonia di premiazione a Dubai a dicembre.

«Mi piace sempre giocare a calcio e voglio continuare. Raggiungerò sicuramente il traguardo (dei 1000 gol), se non ci saranno infortuni».

Arma letale dell'Al-Nassr

Anche l'Al-Nassr deve essere interessato a riportare in campo il suo attaccante il prima possibile, dato che il portoghese ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato in questa stagione.

La prossima partita dell'Al-Nassr sarà molto importante, poiché venerdì 6 febbraio - il giorno dopo del 41esimo compleanno di Ronaldo - affronterà l'Al-Ittihad, uno dei club che CR7 ritiene abbia ricevuto un trattamento preferenziale.