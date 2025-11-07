Parla della fine della sua carriera: Cristiano Ronaldo (foto d'archivio) dpa

Cristiano Ronaldo parla della sua possibile fine di carriera in un'intervista e rivela perché il titolo della Coppa del Mondo non è il suo grande sogno.

DPA dpa

La Coppa del Mondo della prossima estate sarà probabilmente l'ultima per la superstar del calcio portoghese Cristiano Ronaldo. In un'intervista l'attaccante dell'Al-Nassr ha infatti annunciato che presto si ritirerà, senza però indicare una data precisa.

«Sarò pronto. Naturalmente sarà dura e difficile. Probabilmente piangerò», ha detto CR7, ospite di «Piers Morgan Uncensored». Ma, ha aggiunto, si è preparato per il futuro fin dall'età di 25 o 26 anni.

Nella lista di «Forbes» dei calciatori più pagati al mondo, pubblicata il mese scorso, il cinque volte campione del mondo è ancora una volta in testa con un guadagno di circa 240 milioni di euro in questa stagione.

«Nulla è paragonabile all'adrenalina che si prova quando si segna un gol. Ma tutto ha un inizio e una fine, quindi sarò pronto», ha detto il giocatore che in carriera ha segnato più di 950 gol in oltre 1'000 partite.

Sulla Coppa del Mondo e su Leo Messi

La vittoria della Coppa del Mondo manca ancora alla collezione di titoli del campione d'Europa 2016, ma non è il suo sogno: «Decidere cosa? Per decidere che sono uno dei migliori della storia? Devo vincere una competizione di sei o sette partite per farlo? Vi sembra giusto?».

Il 40enne che ha vinto cinque volte la Champions League è spesso paragonato a Lionel Messi, oggi giocatore nell'Inter Miami. La superstar argentina ha vinto la Coppa del Mondo 2022 e ha detto che era il sogno della sua vita.

Sul dibattito su chi sia il miglior calciatore, Ronaldo ha detto: «Messi è migliore di me? Non sono d'accordo».