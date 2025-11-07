  1. Clienti privati
Intervista Cristiano Ronaldo vicino al ritiro: «Sarò pronto. Naturalmente sarà dura e difficile»

dpa

7.11.2025 - 14:05

Parla della fine della sua carriera: Cristiano Ronaldo (foto d'archivio)
Cristiano Ronaldo parla della sua possibile fine di carriera in un'intervista e rivela perché il titolo della Coppa del Mondo non è il suo grande sogno.

Coppa del Mondo 2026. L'Inghilterra va ai Mondiali, l'Italia ai playoff, il Portogallo deve attendere ancora

Coppa del Mondo 2026L'Inghilterra va ai Mondiali, l'Italia ai playoff, il Portogallo deve attendere ancora

La Coppa del Mondo della prossima estate sarà probabilmente l'ultima per la superstar del calcio portoghese Cristiano Ronaldo. In un'intervista l'attaccante dell'Al-Nassr ha infatti annunciato che presto si ritirerà, senza però indicare una data precisa.

«Sarò pronto. Naturalmente sarà dura e difficile. Probabilmente piangerò», ha detto CR7, ospite di «Piers Morgan Uncensored». Ma, ha aggiunto, si è preparato per il futuro fin dall'età di 25 o 26 anni.

Nella lista di «Forbes» dei calciatori più pagati al mondo, pubblicata il mese scorso, il cinque volte campione del mondo è ancora una volta in testa con un guadagno di circa 240 milioni di euro in questa stagione.

«Nulla è paragonabile all'adrenalina che si prova quando si segna un gol. Ma tutto ha un inizio e una fine, quindi sarò pronto», ha detto il giocatore che in carriera ha segnato più di 950 gol in oltre 1'000 partite.

La stima di Bloomberg. Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario, ecco il suo patrimonio

La stima di BloombergCristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario, ecco il suo patrimonio

Sulla Coppa del Mondo e su Leo Messi

La vittoria della Coppa del Mondo manca ancora alla collezione di titoli del campione d'Europa 2016, ma non è il suo sogno: «Decidere cosa? Per decidere che sono uno dei migliori della storia? Devo vincere una competizione di sei o sette partite per farlo? Vi sembra giusto?».

Il 40enne che ha vinto cinque volte la Champions League è spesso paragonato a Lionel Messi, oggi giocatore nell'Inter Miami. La superstar argentina ha vinto la Coppa del Mondo 2022 e ha detto che era il sogno della sua vita.

Sul dibattito su chi sia il miglior calciatore, Ronaldo ha detto: «Messi è migliore di me? Non sono d'accordo».

