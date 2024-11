Gvardiol Reurters

La Croazia ha staccato il biglietto per i quarti di finale di Nations League grazie all'1-1 in rimonta in casa del già qualificato Portogallo.

Swisstxt

La Scozia, vittoriosa 2-1 in Polonia, ha così dovuto accontentarsi del terzo posto del Gruppo A1.

In quello della Svizzera il secondo posto è invece andato alla Danimarca, brava a costringere allo 0-0 e al terzo rango la Serbia.

Serata storica per San Marino, che a Vaduz ha sconfitto per 3-1 il Liechtenstein. La Serenissima, per la prima volta capace di segnare tre reti in una partita, ha così ottenuto la promozione nella Lega C.

Swisstxt