Croazia Keystone

Grazie al successo per 3-1 sulle Faroe la Croazia è diventata la terza nazionale europea a strappare il biglietto per i Mondiali nordamericani del 2026.

SwissTXT Swisstxt

Sono ad un passo dal centrare l'obiettivo anche i Paesi Bassi, che hanno conservato i 3 punti di vantaggio sulla Polonia dopo l'1-1 dello scontro diretto. Nell'ultima sfida agli Oranjes basterà ottenere 1 punto o difendere il vantaggio nella differenza reti (+13). Tra Germania e Slovacchia, vittoriose rispettivamente contro Lussemburgo e Irlanda del Nord, sarà invece decisivo lo scontro diretto in cui gli uomini di Calzona sono obbligati a vincere.