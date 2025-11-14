  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Croazia vittoriosa e qualificata

Swisstxt

14.11.2025 - 23:02

Croazia
Croazia
Keystone

Grazie al successo per 3-1 sulle Faroe la Croazia è diventata la terza nazionale europea a strappare il biglietto per i Mondiali nordamericani del 2026.

SwissTXT

14.11.2025, 23:02

14.11.2025, 23:20

Sono ad un passo dal centrare l'obiettivo anche i Paesi Bassi, che hanno conservato i 3 punti di vantaggio sulla Polonia dopo l'1-1 dello scontro diretto. Nell'ultima sfida agli Oranjes basterà ottenere 1 punto o difendere il vantaggio nella differenza reti (+13). Tra Germania e Slovacchia, vittoriose rispettivamente contro Lussemburgo e Irlanda del Nord, sarà invece decisivo lo scontro diretto in cui gli uomini di Calzona sono obbligati a vincere.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Calcio. U21, pari tra Svizzera e Francia

CalcioU21, pari tra Svizzera e Francia

Verso Svizzera-Svezia. Embolo, «siamo calmi e determinati», Yakin non vuole rivelare il sostituto di Freuler

Verso Svizzera-SveziaEmbolo, «siamo calmi e determinati», Yakin non vuole rivelare il sostituto di Freuler

Calcio. La Svizzera U17 passa agli ottavi dei Mondiali in Qatar

CalcioLa Svizzera U17 passa agli ottavi dei Mondiali in Qatar