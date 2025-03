Croci-Torti a Celje. Keystone

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Celje, l'allenatore del Lugano rimane ottimista per la qualificazione ai quarti di Conference League, puntando tutto sul ritorno di settimana prossima a Thun.

Nicolò Forni fon

Croci-Torti ha riconosciuto l’errore sul gol subito, ma ha sottolineato che la sua squadra ha cercato di giocare tutta la partita, facendo molti più tiri rispetto al Celje.

Sulle difficoltà offensive e l'espulsione di Papadopoulos, Croci-Torti ha invitato la squadra a rimanere calma e fiduciosa per il ritorno a Thun.

«Sì, è una sconfitta, abbiamo preso un brutto gol, è sicuramente un errore da parte nostra. Ma poi abbiamo cercato di giocare tutta la partita. Probabilmente abbiamo fatto il doppio dei tiri rispetto al Celje», ha raccontato ai microfoni di blue Sport l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti al termine dell'incontro.

«Siamo ancora in gioco, abbiamo preso solo un gol, dunque tutto rimane aperto nella partita di ritorno. Dobbiamo rimanere positivi e non perdere la testa. Tutto può ancora succedere, perché questa sera non ho visto un Lugano peggiore del suo avversario», ha proseguito il Mister bianconero.

Sul cartellino rosso ricevuto da Papadopoulos nel finale di partita, il 42enne ha commentato: «Peccato aver perso i nervi nel finale, con questo brutto cartellino rosso. Come detto dobbiamo rimanere calmi».

«Il Lugano è una squadra che non molla mai»

Anche se il Lugano non riesce a segnare da 4 partite - prima di giovedì 2 in campionato e 1 in coppa - il timoniere dei bianconeri non è pronto ad alzare bandiera bianca, a giusta ragione.

«Dobbiamo essere fiduciosi. Sarei negativo se non ci avessimo provato, ma oggi lo abbiamo fatto. Certamente potevamo rischiare di più, ma sapevamo che l'obiettivo lo si raggiunge dopo 180 minuti, non solo 90. Questo 1-0 non è il massimo, ma siamo convinti di poterci prendere la qualificazione ai quarti a Thun».

«Il Lugano è una squadra che non molla mai, dobbiamo dare tutto, e credo che settimana prossima possiamo a centrare la qualificazione», ha infine concluso il Crus.

Giovedì prossimo i bianconeri affronteranno il Celje a Thun nella partita di ritorno, un match che vale i quarti di finale di Conference League.