Croci-Torti analizza il momento no del suo Lugano: «Mancano i risultati e non è un caso...»

Croci-Torti: «Sono tranquillo, ho fiducia in tutti i miei giocatori» 26.09.2025

Alla vigilia della sfida col Grasshoppers, Mattia Croci-Torti analizza il difficile avvio di stagione del suo Lugano in un'intervista esclusiva con blue Sport.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano vive un avvio di stagione complicato, tra eliminazioni in Europa e Coppa Svizzera e solo una vittoria in sei gare di campionato.

In un'intervista con blue Sport, Croci-Torti ammette le difficoltà: «Mancano i risultati e la solidità, dobbiamo fare un passo avanti e lavorare sui dettagli».

L'allenatore difende la scelta di puntare su von Ballmoos in porta, ma ribadisce la fiducia in Saipi, mentre pesa l'assenza di Steffen per infortunio.

Nonostante il momento difficile, il tecnico resta positivo: «Credo nei miei giocatori e sono convinto che i risultati arriveranno». Mostra di più

Il Lugano arriva alla partita di sabato contro il Grasshoppers con la necessità di reagire dopo un avvio stagionale in salita: fuori dall'Europa, eliminato al primo turno di Coppa Svizzera dal Cham e in campionato attualmente ha un bilancio di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, di cui le ultime due consecutive contro Young Boys e San Gallo.

In un'intervista per blue Sport l'allenatore Mattia Croci-Torti non si nasconde e ammette: «Mancano i risultati positivi. Sicuramente non è un caso se non sono arrivati. Non siamo riusciti a essere pericolosi dall'inizio della stagione come volevamo e non siamo stati solidi dietro come tutti si aspettano. Dobbiamo fare un passo avanti in entrambi gli aspetti: sembrano banali, ma dentro ci sono tanti dettagli su cui bisogna lavorare e fare meglio».

Il tecnico insiste sul lavoro quotidiano: «Analizzare gli errori e cercare di migliorarsi è la chiave. Se non siamo dove vogliamo in classifica è perché abbiamo commesso troppi errori. Dobbiamo rimboccarci le maniche, prestare attenzione ai dettagli e lavorare di più per invertire la tendenza».

Nelle scorse settimane l'arrivo di David von Ballmoos a Cornaredo ha cambiato gli equilibri tra i pali - generando anche qualche malumore - e l'ormai ex titolare Amir Saipi aveva disertato la trasferta di San Gallo: «Von Ballmoos è un ottimo portiere, è arrivato pronto. Non ero sicuro fosse titolare dall'inizio, perché era da tanto che non giocava a Berna, ma ha risposto subito presente. Non è stata una scelta facile, perché Amir Saipi è un portiere in cui ho estrema fiducia, che ha dato tanto a Lugano negli ultimi anni e che sono certo potrà essere ancora utile. Deve solo ritrovare le migliori sensazioni, ma sono convinto che avremo due portieri all'altezza».

Sul fronte infortuni, l'assenza di Renato Steffen pesa: «Ha avuto un pneumotorace, inizialmente sembrava un infortunio minore, ma si è rivelato non così leggero. Lo avremo fuori per più di un mese. Fortunatamente la pausa della Nazionale e le due giornate di squalifica riducono il tempo effettivo. Ora deve solo riposare e ritrovare la condizione per tornare ad aiutarci».

«Sono tranquillo perché credo in tutti i miei giocatori»

Anche a livello personale il Crus non nega la difficoltà del momento: «Non è un bel periodo, ma negli sport di squadra succede. Bisogna affrontarlo a testa alta, senza deprimersi troppo, cercando di vedere anche il lato positivo. Bisogna essere convinti di poter uscire dalla situazione, ciò vuol dire avere fiducia nel gruppo. Io sono tranquillo perché credo in tutti i miei giocatori e so che possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Finché sarò allenatore del Lugano, cercherò di spingere questi ragazzi nel migliore dei modi».

Sul rapporto con la società bianconera e il suo futuro: «Io il Ferguson o il Del Curto del Lugano? No, non penso a queste cose. Mi concentro su quello che accadrà domani e so di dovermelo meritare con il lavoro quotidiano di oggi».

«Sono felicissimo di allenare il Lugano e convinto che potremo toglierci ancora tante soddisfazioni. Questa è la spinta motivazionale che ho dentro. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, guardare partita dopo partita, sapendo che nel calcio si è giudicati dai risultati. Dobbiamo fare di tutto per ritrovarli», ha infine concluso il Mister dei bianconeri.

Con la sfida contro le Cavallette alle porte, il Lugano è chiamato a reagire: trasformare la fiducia del suo allenatore in energia sul campo sarà la chiave per rialzarsi.

