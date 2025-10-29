Mattia Croci-Torti Keystone

Giovedì a Cornaredo il Lugano può subito riscattare il ko di Ginevra contro il Lucerna: Croci-Torti chiede più concentrazione che fisicità e spera presto nel rientro di Kendouci.

Per il Lugano c'è subito la possibilità di riscattarsi dal ko di Ginevra: giovedì a Cornaredo arriva il Lucerna.

Così Croci-Torti alla vigilia: «Domenica non siamo stati concentrati per 90 minuti. Peccato perché avevamo fatto una bella partita. Contro i lucernesi dovremo curare questo aspetto più che essere bravi fisicamente».

Curiosità finale su Kendouci, che si spera di avere presto a disposizione: «Mi sono visto con Petkovic. Anche lui mi ha chiesto come sta. Questo fa capire quanto sia importante per l'Algeria e quanto potrebbe fare la differenza in questo campionato quando sarà al 100%».