Super League Croci-Torti dovrà vedersela con lo Young Boys: «Domenica vorrà reagire»

Swisstxt

19.12.2025 - 15:24

Mattia Croci-Torti
Mattia Croci-Torti
KEY

Il Lugano chiuderà col botto il 2025 affrontando domenica a Cornaredo lo Young Boys, reduce dal clamoroso ko casalingo col GC per 6-2. Un risultato che mette ancor più sull’attenti Croci-Torti, che si aspetta dei bernesi «arrabbiati e frustrati».

SwissTXT

19.12.2025, 15:24

19.12.2025, 15:56

Il Lugano dovrà fare a meno degli squalificati Mai e Belhadj, quest'ultimo partito pure per la Coppa d'Africa.

«Se vinciamo domenica avremo più punti dell’anno scorso quando eravamo primi. Un successo potrebbe dare un’altra immagine del nostro percorso, senza far crescere le aspettative fuori, ma dando più convinzione all’interno».

