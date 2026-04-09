Croci-Torti: «Bisogna sempre trovare la forza di reagire» Intervista di blue Sport con l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti. 08.04.2026

In un calcio che troppo spesso si nasconde dietro frasi fatte, Mattia Croci-Torti sceglie la via della sincerità: dalla gestione «senza filtri» di un leader carismatico come Kevin Behrens alla forza di restare in piedi quando tutti parlavano di un Lugano a fine corsa, il tecnico bianconero mette a nudo l'anima della squadra che ora punta dritta all'Europa.

Redazione blue Sport fon

Hai fretta? blue News riassume per te Mattia Croci-Torti difende Kevin Behrens descrivendolo come un leader generoso che spinge sempre i compagni al massimo nonostante qualche episodio caratteriale spigoloso.

L'allenatore rivendica la solidità del suo gruppo, capace di superare i momenti difficili e, anche a livello personale, le voci di «fine ciclo», grazie alla forza delle proprie idee e al sostegno dell'ambiente.

Il tecnico momò riconosce con sportività l'eccezionale percorso del Thun di Mauro Lustrinelli, sottolineando la fame di riscatto dei giocatori scelti dal club bernese. Mostra di più

Non è stata una stagione semplice quella del Lugano.

Tra un avvio balbettante che aveva fatto gridare molti alla fine di un ciclo e la rincorsa prepotente verso i piani alti della classifica, Mattia Croci-Torti si è ritrovato spesso a dover fare i conti con la pressione.

In questa intervista esclusiva a blue Sport, l'allenatore bianconero mette a nudo la gestione dello spogliatoio e la filosofia che ha permesso alla squadra di non affondare nei momenti più bui.

Kevin Behrens è un giocatore decisivo per i bianconeri. KEYSTONE

Il caso Behrens e l'equilibrio dello spogliatoio

Uno dei temi che ha scaldato maggiormente le discussioni al Sud delle Alpi è Kevin Behrens. Un giocatore che spacca l'opinione pubblica: decisivo sotto porta, ma talvolta complicato da gestire fuori dal rettangolo verde.

Croci-Torti, però, non si lascia influenzare dal rumore esterno e difende il suo attaccante con decisione: «Devo essere sincero, ho avuto tanti giocatori più complicati di Behrens. Lui con me ha un rapporto molto chiaro e lo apprezzo perché da quando è arrivato a Lugano non l'ho mai visto andare al 99%, dà sempre il massimo».

Il tecnico sottolinea come, nonostante alcuni episodi evitabili, il tedesco sia un trascinatore naturale: «È un giocatore che spinge sempre tutti i compagni a fare meglio.

«Certo, si è parlato di quelle due o tre situazioni che purtroppo non dovrebbero far parte del calcio, però penso che lui abbia sempre cercato di reagire come una persona che vuole aiutare la squadra.»

«È poco egoista, pensa tanto ai compagni e aiuta gli altri a essere migliori: di giocatori così non ce ne sono tantissimi».

Mattia Croci-Torti ha saputo rispondere alle critiche con i risultati. KEYSTONE

Oltre le critiche: la forza di non abbassare la testa

Quando i risultati faticavano ad arrivare, la parola «esonero» o «fine percorso» ha iniziato a circolare con insistenza lo scorso autunno.

Il Crus confessa che la solitudine dell'allenatore esiste, ma che la chiave è stata non perdere mai l'orientamento: «Bisogna sempre sapere che queste cose fanno parte del gioco. Ero il primo a non essere contento per i risultati, però ho sempre cercato di avere la forza di reagire e di far vedere alla squadra che potevamo trovare delle soluzioni».

La capacità di risalire la china affonda le radici anche nelle cicatrici del passato: «Non sono crollato la scorsa estate come non l'avevo fatto altre volte. Abbiamo perso una finale di Coppa Svizzera in maniera drammatica due anni fa contro il Servette, eppure siamo riusciti a reagire facendo un grande percorso europeo».

Per il mister, la posizione attuale in classifica è la prova del nove: «Siamo ancora lì a lottare per un posto europeo e dunque vuol dire che la squadra e l'ambiente hanno continuato a seguire me e il mio staff. Bisogna sempre rimanere con la schiena dritta e accettare le critiche, mettendo sull'altare anche i tanti complimenti ricevuti in questi anni».

Mauro Lustrinelli elogiato dal tecnico del Lugano Mattia Croci-Torti. KEYSTONE

Sulla sorpresa Thun: «Bravi a inserire giocatori con tanta fame»

L'intervista tocca anche il «miracolo» Thun, una realtà che ha sorpreso tutti, compreso lo staff bianconero.

Croci-Torti riconosce con grande onestà il valore del lavoro di un altro allenatore ticinese in Super League, Mauro Lustrinelli: «Nessuno si aspettava questo livello.»

«Ci hanno surclassato in amichevole la scorsa estate e ci hanno battuti alla prima sfida in campionato, sono stati bravissimi a inserire in questo gruppo dei giocatori con tanta fame. Penso a Kastriot Imeri, dato per finito dopo gli anni allo Young Boys, o a Brighton Labeau, che per me era un giocatore speciale già a Losanna».

Un cammino eccezionale, soprattutto nel girone di ritorno: «Vincere così tante partite è difficile per qualsiasi squadra, a qualsiasi livello. Bisogna fare tanti complimenti a Mauro e alla società per aver scelto gli uomini giusti».

Testa al prossimo fine settimana

Ora però conta solo il presente e il prossimo ostacolo sulla strada verso l'Europa. Il Lugano è chiamato a confermare il suo buon momento di forma per assicurarsi un posto tra le migliori squadre europee.

L'appuntamento è per sabato 11 aprile 2026 a Zurigo, quando alle 18.00 i bianconeri affronteranno l'FCZ.

Puoi seguire la partita in diretta esclusiva su blue Sport