Domenica alla Tuilière si troveranno di fronte due squadre vogliose di rivalsa: il Lugano perché ha conquistato un solo punto nelle due sfide casalinghe con San Gallo e Sion, e il Losanna perché è stato eliminato dall’Yverdon negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

«I nostri avversari saranno affamati, ma anche innervositi dal fatto di essere stati estromessi da una formazione di categoria inferiore», ha sottolineato mister Croci-Torti.

«Sappiamo quello che si prova, quindi dovremo essere bravi a inserirci in una partita fatta anche di emozioni e a provare ad approfittarne».