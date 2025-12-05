  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Losanna-Lugano Croci-Torti: «Quella di domenica sarà una partita ricca di emozioni»

Swisstxt

5.12.2025 - 15:00

Ha grande fiducia nei suoi uomini
Ha grande fiducia nei suoi uomini
Ti-Press

Domenica alla Tuilière si troveranno di fronte due squadre vogliose di rivalsa: il Lugano perché ha conquistato un solo punto nelle due sfide casalinghe con San Gallo e Sion, e il Losanna perché è stato eliminato dall’Yverdon negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

SwissTXT

05.12.2025, 15:00

05.12.2025, 15:18

«I nostri avversari saranno affamati, ma anche innervositi dal fatto di essere stati estromessi da una formazione di categoria inferiore», ha sottolineato mister Croci-Torti.

«Sappiamo quello che si prova, quindi dovremo essere bravi a inserirci in una partita fatta anche di emozioni e a provare ad approfittarne».

I più letti

«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia
La bufera su Hegseth non si placa: un post e un video gettano benzina sul fuoco
Trump s'è addormentato di nuovo durante una riunione, Jimmy Kimmel: «Io so perché!»

Video 

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

05.12.2025

Athletic Club - Real Madrid 0-3

Athletic Club - Real Madrid 0-3

LALIGA | 19ème journée | Saison 25/26

03.12.2025

La nuova maglia della Nazionale svizzera

La nuova maglia della Nazionale svizzera

03.12.2025

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Athletic Club - Real Madrid 0-3

Athletic Club - Real Madrid 0-3

La nuova maglia della Nazionale svizzera

La nuova maglia della Nazionale svizzera

Più video

Altre notizie

Ecco l'intervista. «A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Ecco l'intervista«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Klum e Trump presenti al sorteggio. Ecco tutto quello che devi sapere sulla Coppa del Mondo di calcio 2026

Klum e Trump presenti al sorteggioEcco tutto quello che devi sapere sulla Coppa del Mondo di calcio 2026

Sorteggio della fase a gironi. La Svizzera scoprirà stasera quali saranno le sue avversarie ai Mondiali

Sorteggio della fase a gironiLa Svizzera scoprirà stasera quali saranno le sue avversarie ai Mondiali