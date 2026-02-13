Aver vinto il primo atto non offre alcuna garanzia: per il Lugano, lo scoglio Dukagjini è ancora tutto da superare.

Mattia Croci-Torti ha parlato alla vigilia della gara di ritorno del Q2 di Conference League.

Calcio Croci-Torti prima del Dukagjini: «Il risultato dell'andata è insidioso, siamo qua per vincere»

In Kosovo i bianconeri potranno comunque ripartire dall'1-0 di giovedì.

«Il risultato dell'andata è insidioso», ha commentato mister Croci-Torti, «ma ci permette di avere due risultati dalla nostra. Noi, in ogni caso, non speculeremo: siamo qua per vincere».

A Pristina si giocherà in un contetso insolito, alle 16:30 e in uno stadio in ristrutturazione.

Le idee del Crus, però, sono chiare: «Dal punto di vista dell’attenzione, della concentrazione e della voglia non possiamo sbagliare».