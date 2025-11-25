L'allenatore dell'FC Lugano Mattia Croci-Torti (foto d'archivio). KEYSTONE

Lugano in vantaggio 1-0 al 48' grazie al gol di Behrens e poi... diluvio universale e partita sospesa.

SwissTXT Swisstxt

Così era andata lo scorso 2 novembre tra i bianconeri e il San Gallo, squadre che si ritroveranno di fronte domani, mercoledì, sera alle 19:00 a Cornaredo per rigiocare il confronto dall'inizio.

I ticinesi arrivano al match in un ottimo momento di forma e reduci dalle due importanti vittorie conquistate in casa di Basilea e Thun, ma il mister Mattia Croci-Torti in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare, così come di restare concentrati e umili.

«È un momento felice – ha detto il tecnico bianconero – ma non abbiamo ancora fatto niente. Abbiamo rimediato al brutto inizio e ora dobbiamo dare continuità al nostro lavoro».

Croci-Torti, che dovrà fare a meno dello squalificato Bislimi e che valuterà un eventuale turnover anche in vista della partita casalinga di sabato con il Sion, si aspetta di trovarsi di fronte un San Gallo diverso nella formazione, vista anche l’assenza di Görtler, ma non nel sistema di gioco.

«Più che la tattica, conta l’interpretazione dei giocatori. Quando cambiano gli uomini cambiano anche il ritmo o la qualità», ha sottolineato l’allenatore bianconero.