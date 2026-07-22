Lugano
Croci-Torti risponde a Bottani: «L'obiettivo comune viene sempre prima di quello singolo»
Ti-Press
Il Lugano affronta giovedì, alle 20.30, il Dukagjini all'AIL Arena per il Q2 di Conference League, ma in conferenza stampa Croci-Torti ha risposto pure alla critiche di Bottani.
«Non mi permetto di criticare chi è via da due mesi. L'obiettivo comune viene sempre prima di quello singolo», ha dichiarato il mister, confermando anche la partenza di Georgios Koutsias, con il Lugano che si trova così con un solo attaccante nelle prossime partite.
Per quanto riguarda il resto della rosa, l'unico in dubbio resta Dos Santos, reduce da un infortunio, ma il mister si è detto più volte fiducioso.