Raggiunta Bruxelles, il Lugano ha ufficialmente lanciato la missione Europa League.

Tra i bianconeri e i gironi, lo scoglio Union Saint-Gilloise, non certo insuperabile secondo Croci-Torti: «Li paragono a Basilea o Young Boys, squadre che abbiamo già battuto. Siamo fiduciosi, potremo giocarcela alla pari». Questa l'analisi sull'avversaria: «Quello che fanno nei primi tempi è spingere e dare gas, soprattutto in casa. Come reggere il forcing? Giocando subito con coraggio, ciò che voglio». Unico assente tra i 23 messi in lista è Aliseda, verso il recupero per la sfida di ritorno in programma a Ginevra.

