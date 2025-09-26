Mattia Croci-Torti Keystone

Il Lugano sabato sera per la settima giornata di Super League affronterà un Grasshopper in serie positiva.

Ai bianconeri serve un successo per lanciare finalmente la loro stagione: «Ai ragazzi ho detto che è una sfida importantissima. Dovremo avere la loro stessa voglia di combattere, poi emergeranno le nostre qualità», ha detto Croci-Torti.

In conferenza stampa, il mister momò ha indicato «nelle palle recuperate in basso dalle Cavallette» il momento chiave dell'incontro.

Per quanto riguarda gli infortunati, Zanotti è il più vicino al rientro, ma non sarà titolare contro il GC.