Il Lugano sabato sera per la settima giornata di Super League affronterà un Grasshopper in serie positiva.
Ai bianconeri serve un successo per lanciare finalmente la loro stagione: «Ai ragazzi ho detto che è una sfida importantissima. Dovremo avere la loro stessa voglia di combattere, poi emergeranno le nostre qualità», ha detto Croci-Torti.
In conferenza stampa, il mister momò ha indicato «nelle palle recuperate in basso dalle Cavallette» il momento chiave dell'incontro.
Per quanto riguarda gli infortunati, Zanotti è il più vicino al rientro, ma non sarà titolare contro il GC.