Super League Lugano sabato sul campo del Thun capolista, Croci-Torti: «Sono fiducioso»

Swisstxt

21.11.2025 - 15:29

Il periodo è di quelli felici
Il periodo è di quelli felici
KEY

Prima della pausa dedicata alle Nazionali avevamo salutato un Lugano capace di imporsi 1-0 a Basilea e ora lo ritroviamo al lavoro in vista di un'altra difficile trasferta, quella di sabato sul campo del Thun capolista.

SwissTXT

21.11.2025, 15:29

21.11.2025, 15:39

«Conquistando un risultato positivo in casa loro potremmo lanciarci ancora di più in questo campionato. Il Thun merita la posizione che occupa, ma sono assolutamente fiducioso che il Lugano possa fare una grande partita», ha dichiarato Mattia Croci-Torti.

«Accorciare la distanza dai bernesi è il nostro obiettivo, domani vogliamo essere a -9 con una partita in meno».

Video 

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Ripercorriamo l'incredibile carriera di King Roger.

17.11.2025

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

Più video

