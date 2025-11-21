Prima della pausa dedicata alle Nazionali avevamo salutato un Lugano capace di imporsi 1-0 a Basilea e ora lo ritroviamo al lavoro in vista di un'altra difficile trasferta, quella di sabato sul campo del Thun capolista.
«Conquistando un risultato positivo in casa loro potremmo lanciarci ancora di più in questo campionato. Il Thun merita la posizione che occupa, ma sono assolutamente fiducioso che il Lugano possa fare una grande partita», ha dichiarato Mattia Croci-Torti.
«Accorciare la distanza dai bernesi è il nostro obiettivo, domani vogliamo essere a -9 con una partita in meno».