Sereno e fiducioso Ti-Press

Il Lugano debutterà nella nuova stagione giovedì sera a Thun affontando i vicecampioni rumeni del Cluj, che a differenza dei bianconeri arriveranno all'andata del Q2 di Europa League con qualche partita ufficiale nelle gambe.

Swisstxt

«Questo è sicuramente un vantaggio per loro – ha sottolineato mister Croci-Torti – ma noi non cerchiamo scuse. Entreremo in campo per vincere e saremo subito aggressivi, cercando di sfruttare il fatto di essere abituati ormai a giocare sul sintetico di Thun».

Sulla corsia di sinistra potrebbe debuttare Alioski, mentre per il resto spazio ai titolari dello scorso anno.