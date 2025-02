Carlos Da Silva non è più il ds del Lugano. Keystone

Prima il declassamento, poi la separazione immediata: la partenza di Carlos Da Silva da Lugano suscita interrogativi. L'allenatore Mattia Croci-Torti si è detto «dispiaciuto», ma per gli opinionisti di blue Sport la partenza era prevedibile. Ecco perché.

La scorsa settimana è stato licenziato con effetto immediato.

L'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti si è detto sorpreso della decisione del club. «Mi dispiace per lui, sono un po' triste».

Per gli opinionisti di blue Sport Admir Mehmedi e Timm Klose, invece, la separazione era prevedibile dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Sebastian Pelzer. Mostra di più

Carlos Da Silva era a Lugano dal 2021, nei tre anni in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del club. I bianconeri hanno vinto la Coppa nel 2022, ora sono agli ottavi di finale di Conference League e sono in piena corsa per il titolo in Super League.

A novembre la società aveva annunciato che Sebastian Pelzer avrebbe assunto la responsabilità dell'intera attività operativa del dipartimento sportivo come nuovo ds a partire dal gennaio 2025, relegando Da Silva al ruolo di team manager.

Pochi mesi dopo, la collaborazione si è interrotta bruscamente. Martedì scorso il Lugano ha annunciato l'esonero del portoghese con effetto immediato.

Un annuncio che ha colto di sorpresa anche Mattia Croci-Torti. L'allenatore ha lavorato a stretto contatto con Da Silva negli ultimi anni. «Mi dispiace per lui. Sono rimasto sicuramente sorpreso da questa decisione e mi ha anche un po' dispiaciuto», ha dichiarato domenica Croci-Torti ai microfoni di blue Sport, prima della sconfitta per 1-0 contro lo Young Boys.

Dopo tutto, ha detto, è stato grazie a Da Silva che gli è stato permesso di assumere il ruolo di capo allenatore del Lugano quattro anni fa. «Ma se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione, dobbiamo rimanere positivi», ha continuato Croci-Torti.

«Pelzer era già prima l'uomo forte»

Admir Mehmedi è meno sorpreso dalla decisione del club. «Quando è arrivato Sebastian Pelzer, era chiaro che ci sarebbero stati dei cambiamenti», afferma l'ex nazionale.

«Due persone per una sola posizione, non funziona. Pelzer era già coinvolto in questo progetto in precedenza ed era l'uomo forte di Chicago».

Mattia Croci-Torti (a sinistra) con Sebastian Pelzer (al centro) e Carlos Da Silva (a destra). Keystone

La tempistica dell'allontanamento ha però colto di sorpresa Mehmedi. «La separazione è stata annunciata poco dopo la fine della finestra di trasferimento invernale, e non con l'arrivo di Pelzer».

Tuttavia, l'ex calciatore non crede che l'accaduto possa nuocere al club sottocenerino. Si tratta di una squadra ben collaudata con il membro del consiglio di amministrazione Georg Heitz, l'amministratore delegato Martin Blaser e il direttore sportivo Pelzer. «Si conoscono molto bene, sino a ora ha funzionato tutto perfettamente».

Tempistica discutibile?

L'ex giocatore di Basilea e Norwich City Timm Klose ritiene che questo passo fosse già stato pianificato da tempo. «Penso fosse chiaro che questo passo sarebbe arrivato a un certo punto», dice l'opinionista di blue Sport.

«Il modo, la tempistica, si possono certamente mettere in discussione. Ma probabilmente non è stato così sorprendente per tutte le persone coinvolte».

Negli ultimi anni Da Silva ha dimostrato con i risultati cosa può ottenere nel ruolo di direttore sportivo. Questo Lugano che lotta per il titolo è senza dubbio un'eccellente carta da visita per il lusitano.

Anche Klose è convinto che il 41enne avrà presto un'altra occasione. «Non sono preoccupato per il suo futuro da dirigente».