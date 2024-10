Mattia Croci Torti in conferenza stampa alla vigilia del debutto. Keystone

Il Lugano affronta un mese impegnativo con sei partite, iniziando dall'esordio in Conference League contro l'HJK Helsinki do giovedì sera.

blue Sport fon

Ottobre sarà un mese lungo e impegnativo per il Lugano, con ben 6 partite in programma, di cui solo una, contro lo Young Boys (domenica 27), si giocherà a Cornaredo.

Le altre cinque saranno tutte in trasferta, a partire dalla sfida di giovedi sera contro l'HJK Helsinki, che si terrà a Thun per l'esordio in Conference League. «Ho visto un gruppo affamato e sono sicuro che sarà pronto fin dal primo minuto», ha dichiarato Mattia Croci-Torti ai microfoni della «RSI».

«Sappiamo che Gent e Legia hanno un nome più importante del nostro e che giocheremo tutte le partite fuori casa, ma vogliamo fare qualcosa di speciale nella storia del Lugano, e il nostro obiettivo è passare alla fase successiva».

Dopo una sconfitta per 1-0 contro l'Ilves Tampere, l'HJK Helsinki ha perso la vetta del campionato finlandese, sorpassato dal KuPS. «L'Helsinki è una squadra abituata a dominare», ha spiegato Croci-Torti.

«Giocano un calcio offensivo con un 4-3-3 molto propositivo e non verranno qui senza provarci. Dobbiamo essere attenti, perché hanno 2-3 giocatori di grande qualità, soprattutto a centrocampo. L'ultima cosa che dobbiamo fare è sottovalutare il nostro avversario», ha concluso il Mister momò.