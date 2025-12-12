Ti-Press

Domenica Lugano e Servette scenderanno in campo a Cornaredo sapendo che non possono permettersi di rallentare la loro corsa in Super League.

SwissTXT Swisstxt

«A parte il Thun siamo tutti lì, abbiamo fatto tutti lo stesso percorso e tre punti in meno o in più possono avere un grande peso in termini di classifica», ha affermato Mattia Croci-Torti.

«Sarà un match tra le due delusioni della stagione? Assolutamente no, è un campionato finora equilibrato. Il Servette sta concedendo tanto difensivamente, noi dobbiamo impegnarci a fare di più in attacco», ha aggiunto il tecnico ticinese.