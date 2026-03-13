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Super League Il Crus annuncia: «Contro il San Gallo in porta giocherà Von Ballmoos»

Swisstxt

13.3.2026 - 15:31

Croci-Torti
Croci-Torti
Ti-Press

Sabato sera il Lugano andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro il San Gallo per cercare anche di insidiare la loro seconda posizione.

SwissTXT

13.03.2026, 15:31

13.03.2026, 15:39

Contro i biancoverdi, e la settimana dopo in casa dell'YB, Mattia Croci-Torti ha deciso di puntare su Von Ballmoos come portiere titolare: «Almeno fino alla sosta giocherà David. Ora mi sento di dare fiducia a lui e sono sicuro che sia la scelta giusta».

Il mister momò ha poi proseguito parlando dell'assenza di Behrens per infortunio: «Dovremo cambiare qualcosa perché nessun altro in squadra ha le sue caratteristiche».

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