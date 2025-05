Mattia Croci-Torti freshfocus

Rilanciatosi a Lucerna dopo settimane non proprio felicissime, il Lugano è pronto a esibirsi per la penultima volta a Cornaredo, dove fermare la marcia di un Basilea lanciato a mille verso il titolo non sarà affatto scontato.

Un occhio di riguardo dovrà ovviamente essere rivolto al trascinatore renano, Shaqiri.

«E' un giocatore completamente al di sopra del nostro campionato e, vista la sua intelligenza, sarebbe inutile provare a ingabbiarlo con una marcatura a uomo», ha commentato il Crus.

La lista degli assenti include Saipi, Marques, Belhadj e Bottani (squalificato), mentre è recuperato Valenzuela.