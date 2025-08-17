  1. Clienti privati
Coppa Svizzera Croci-Torti reagisce alla batosta: «Non è giustificabile»

Swisstxt

17.8.2025 - 16:58

Fuori dai giochi
Fuori dai giochi
KEY

«Fa malissimo, è una sconfitta meritatissima». Sono queste le prime parole di Croci-Torti dopo la disfatta del Lugano nel primo turno di Coppa Svizzera contro il modesto Cham.

SwissTXT

17.08.2025, 16:58

17.08.2025, 17:04

«Siamo partiti bene, poi abbiamo smesso di vincere i duelli e non ce lo si può permettere in queste partite. L'atteggiamento è ingiustificabile, come il fatto di uscire al primo turno. Abbiamo sbagliato tutto e ci dispiace per tutti», ha continuato l'allenatore. E ancora: «Dobbiamo guardarci bene negli occhi, perché il Lugano non è questo. Stagione che sa di fallimento? Bisogna solo lavorare e lavorare».

Coppa Svizzera. Lugano, che scivolone! Eliminato al primo turno dal Cham

Coppa SvizzeraLugano, che scivolone! Eliminato al primo turno dal Cham

