Fuori dai giochi KEY

«Fa malissimo, è una sconfitta meritatissima». Sono queste le prime parole di Croci-Torti dopo la disfatta del Lugano nel primo turno di Coppa Svizzera contro il modesto Cham.

«Siamo partiti bene, poi abbiamo smesso di vincere i duelli e non ce lo si può permettere in queste partite. L'atteggiamento è ingiustificabile, come il fatto di uscire al primo turno. Abbiamo sbagliato tutto e ci dispiace per tutti», ha continuato l'allenatore. E ancora: «Dobbiamo guardarci bene negli occhi, perché il Lugano non è questo. Stagione che sa di fallimento? Bisogna solo lavorare e lavorare».