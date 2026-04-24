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Lugano, obiettivo Europa Croci-Torti: «Abbiamo tutto per prenderci il secondo posto»

Swisstxt

24.4.2026 - 15:00

Mattia Croci-Torti sprona i suoi.
Mattia Croci-Torti sprona i suoi.
Keystone

Il Lugano non vuole rovinare la festa al Thun, ma sfruttare l'occasione per avvicinarsi al secondo posto. Il coach Croci-Torti recupera pedine importanti e guarda con ambizione alla corsa europea.

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SwissTXT, Redazione blue Sport

24.04.2026, 15:00

24.04.2026, 15:07

In casa Lugano l'attenzione è tutta rivolta agli obiettivi propri. Nessuna intenzione di guastare la festa al Thun, ma la chiara volontà di conquistare punti pesanti nella corsa al secondo posto, attualmente occupato dal San Gallo.

Per la sfida, Mattia Croci-Torti può contare su un gruppo quasi al completo. Torna a disposizione Von Ballmoos, mentre restano fuori lo squalificato Kelvin e il lungodegente Cassano. Un'assenza pesante, ma compensata da una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato solidità e continuità.

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A dare fiducia ai ticinesi ci sono anche i precedenti: il Lugano è infatti l'unica squadra ad aver battuto due volte il Thun in questa stagione. Un dato che conferma come i bianconeri abbiano le carte in regola per fare risultato anche stavolta.

«Il nostro obiettivo è fare il nostro lavoro, che si traduce nel vincere questa partita», ha spiegato Croci-Torti in conferenza stampa. Il tecnico, però, invita alla prudenza sul piano mentale: «Ho messo in guardia i miei ragazzi: è impossibile che noi riusciamo ad avere le loro stesse motivazioni».

Non si tratta di fare calcoli

Allo stesso tempo, il mister sottolinea l'importanza della posta in palio anche per il Lugano: «Dobbiamo essere consapevoli che per la nostra piazza è altrettanto importante poter disputare le qualificazioni di Conference League nel nuovo stadio. Questo deve essere il nostro obiettivo».

Uno sguardo va inevitabilmente anche al San Gallo, diretto concorrente nella corsa al secondo posto. «So cosa significa essere in finale di Coppa: con il campionato che potrebbe decidersi presto, la testa va subito lì», ha aggiunto Croci-Torti. «Hanno perso le ultime tre finali e potrebbero lasciare per strada qualche energia».

Il tecnico chiarisce però che non si tratta di fare calcoli: «Non pensiamo al quarto posto o a eventuali combinazioni. Abbiamo nelle nostre mani tutto ciò che serve per prenderci il secondo posto. E sarebbe una grande cosa».

Il messaggio è chiaro: il Lugano guarda avanti, con ambizione e realismo. L'Europa non è solo un sogno, ma un obiettivo concreto.

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