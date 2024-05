Mattia Croci-Torti TP

Per il tecnico del Lugano, quella contro il San Gallo sarà la partita più importante dell'anno.

Swisstxt

Il lanciatissimo Lugano, reduce da 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 uscite, inizierà sabato il girone per il titolo contro il San Gallo, contro il quale ha vinto 3 partite su 3 nella prima parte.

«Ma loro sono in forma e con il dente avvelenato». Per il 42enne questa sarà la partita più importante, «perché se vinciamo avremo fatto qualcosa in campionato ,mai fatto finora, ovvero andare a giocarci una sfida diretta per il titolo a 4 giornate dalla fine».

Intanto mercato e lodi non distraggono: «Siamo tutti concentrati perché adesso arriva il bello».

Swisstxt