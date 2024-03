Croci-Torti lancia a tutta grinta la sfida al San Gallo. Ti-Press

Sabato sera il Lugano di Croci-Torti andrà alla caccia di un altro successo e del terzo posto nella tana del San Gallo.

Al kybunpark andrà in scena la rivincita del 28 gennaio, quando i bianconeri vinsero 4-1.

«Sarà una partita molto dura. Loro non sono riusciti a fare ciò che si erano prefissati nella pausa invernale, saranno agguerriti. Noi dobbiamo restare umili e coi piedi per terra, perché per vincere dovremo essere concentrati ed evitare errori», le parole del mister.

Unici assenti sicuri saranno Valenzuela (squalificato) e Doumbia (infortunato), mentre Aliseda è in forte dubbio.

Swisstxt